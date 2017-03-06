Ana Sayfa | MEDYA 06/03/2017 18:57

Zirveye oturdu Recep Ä°vedik 5 filmini bakÄ±n yirmi bir gÃ¼nde kaÃ§ kiÅŸi izlenmiÅŸ


Åžahan GÃ¶kbakar Recep Ä°vedik serisinin son filmi "Recep Ä°vedik 5" filmiyle adeta rekor izlenmeye ulaÅŸtÄ±. Film Ã¼Ã§ haftada 5 milyondan fazla izlendi.

Ünlü komedyen Åžahan Gökbakar'Ä±n son filmi Recep Ä°vedik 5 yeni bir rekora daha imza attÄ±. Fim üçüncü hafta sonunda 5.417.848 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±.Recep Ä°vedik 5'i ilk dört günde 1 milyon 890 bin 412 kiÅŸi izlemiÅŸti. Åžahan Gökbakar'Ä±n son filmi üçüncü haftasÄ±nÄ± da rekorla kapattÄ±. Ünlü komedyen güzel haberi sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.

Ä°ÅŸte Åžahan Gökbakar'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±: 

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