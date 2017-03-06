Cesur ve GÃ¼zel dizisinde sÃ¼rpriz ayrÄ±lÄ±k

Star TV'nin sevilen dizisi Cesur ve GÃ¼zel'in senaristliÄŸi Ã¼stlenen Ece YÃ¶renÃ§ ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Star Tv ekranÄ±nda perÅŸembe günleri yayÄ±nlanan Cesur ve Güzel dizisinde sürpriz bir ayrÄ±lÄ±k yaÅŸandÄ±. BaÅŸrollerini KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ ile Tuba Büyüküstün'ün paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dizide, senaristliÄŸi üstlenen Ece Yörenç 'Cesur ve Güzel'den ayrÄ±ldÄ±. Ece Yörenç, ay yapÄ±m imzasÄ±yla beyazperdeye uyarlanacak olan 'Kürk Mantolu Madonna'nÄ±n senaryosuna odaklanacak olmasÄ± nedeniyle birkaç hafta sonra görevini kendisinin oluÅŸturduÄŸu yeni bir yazÄ± ekibine devredecek.