Ana Sayfa | MEDYA 07/03/2017 10:31

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l maliyetini bile Ã§Ä±kartamadÄ± iÅŸte Vezir ParmaÄŸÄ±'nÄ±n hasÄ±latÄ±


Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'Ã¼n eleÅŸtirilen son filmi Vezir ParmaÄŸÄ±'nÄ±n hasÄ±latÄ± yapÄ±mÄ±na Ã¶denen maliyeti karÅŸÄ±lamadÄ±.

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ün yazÄ±p yönettiÄŸi, baÅŸrolünü oynadÄ±ÄŸÄ±, müziklerine de imza attÄ±ÄŸÄ± ve Ocak ayÄ± sonunda vizyona giren filmi Vezir ParmaÄŸÄ±, 14 milyon liraya mal oldu. Ancak filmin vizyona girmesinin üzerinden 5 hafta geçmesine raÄŸmen, Vezir ParmaÄŸÄ±, bÄ±rakÄ±n kar elde etmeyi, maliyetini bile karÅŸÄ±layamadÄ±. 5 hafta içerisinde 663.622 seyirciye ulaÅŸan filmin toplam giÅŸe hasÄ±latÄ± ise 7.811.712,00 lirada kaldÄ±. Durum böyle giderse Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ün Vezir ParmaÄŸÄ±, KÄ±rmÄ±zÄ±gül'e kazançtan çok zarar getirmiÅŸ olacak.

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