Ana Sayfa | MEDYA 07/03/2017 12:29

Daily Telegraph yazdÄ± ErdoÄŸan AB ile iliÅŸkilerini bozdu

Daily Telegraph

Ä°ngiliz Daily Telegraph gazetesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klamalarÄ± deÄŸerlendirdi

Gazete, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n "Sizin ÅŸu andaki uygulamalarÄ±nÄ±z geçmiÅŸteki Nazi uygulamalarÄ±ndan farklÄ± deÄŸil, bunu böyle biliniz" ÅŸeklindeki sözleri ile ilgili haberini, "ErdoÄŸan Nazi dokundurmasÄ± ile AB'yle iliÅŸkileri bozdu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile verdi.

Daily Telegraph'Ä±n dünya haberleri sayfasÄ±ndaki haber, gazetenin Berlin muhabiri Justin Huggler'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Pazar günü Ä°stanbul'da yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada Almanya'nÄ±n Türk bakanlarÄ±n bazÄ± referandum kampanyasÄ± etkinliklerini iptal etmesine tepki göstermiÅŸti.

Daily Telegraph'daki haberde ise Avrupa'da birçok ülkenin, "Almanya'da isyan baÅŸlatma" tehdidinde bulunan ErdoÄŸan'Ä± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± konuÅŸmasÄ±nda, "Zannediyorlar ki ErdoÄŸan Almanya'ya gelecekti. Ben istersem yarÄ±n gelirim. Ve kapÄ±dan da sokmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman da dünyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±rÄ±m" demiÅŸti.

Daily Telegraph, Avusturya'nÄ±n, Türk siyasetçilerin referandum kampanyalarÄ±nÄ±n AB çapÄ±nda yasaklanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ±na dikkat çekiyor.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Pazartesi günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ErdoÄŸan'Ä±n sözleri ile ilgili olarak "Bu tür benzetmeler sadece Nazilerin insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi suçlarÄ± önemsizleÅŸtirmeye yarar" demiÅŸti.

'Merkel soÄŸukkanlÄ± olma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±'

Daily Telegraph ise Merkel'in, Türkiye ile iliÅŸkilerin bozulmasÄ± tehdidi ve AB'nin tartÄ±ÅŸmalÄ± göçmen anlaÅŸmasÄ±nÄ±n tehlikeye girmesi ihtimali karÅŸÄ±sÄ±nda soÄŸukkanlÄ± olunmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸuna dikkat çekiyor. Gazete anlaÅŸmada Merkel'in de rolü olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±yor.

Almanya'da muhalefetteki Sol Parti, hükümete anlaÅŸmadan tek taraflÄ± olarak çekilme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

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