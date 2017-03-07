Fatih Portakal'dan sonra Murat GÃ¼loÄŸlu yayÄ±na yasak mÄ± gelecek

Fatih Portakal'Ä±n Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ve eÅŸi hakkÄ±nda konuÅŸmasÄ±ndan sonra gelen yasaÄŸÄ±n Murat GÃ¼loÄŸlu'nun da kÃ¶tÃ¼ benzetmesi nedeniyle tekrarlanmasÄ± bekleniyor.

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'Ä±n haber bülteninde, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in eÅŸini cumhurbaÅŸkanÄ± birinci yardÄ±mcÄ±sÄ± ilan etmesi üzerine sarf ettiÄŸi sözlerin ardÄ±ndan FOX TV'nin Azerbaycan yayÄ±nÄ±na son verilmiÅŸti. GeçtiÄŸimiz ay yaÅŸanan bu geliÅŸme üzerine FOX TV'den yeni bir yorum geldi. KanalÄ±n hafta sonu sabah haberlerini sunan Murat GüloÄŸlu, canlÄ± yayÄ±nda Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ve eÅŸi Mihriban Aliyeva ile ilgili "DüÅŸünsenize, BaÅŸkan ile yardÄ±mcÄ±sÄ± aynÄ± yatakta... Tövbe ya Rabbim" diyerek hoÅŸ olmayan bir benzetme yaptÄ±.GeçtiÄŸimiz günlerde Fatih Portakal'la yaÅŸanan krizin ardÄ±ndan FOX TV Azerbaycan'da yeniden yayÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak GüloÄŸlu'nun sözleri sonrasÄ± kanalÄ±n Azerbaycan'da yeniden yasaklanmasÄ± gündeme geldi.