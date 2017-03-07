Ana Sayfa | MEDYA 07/03/2017 15:28

ÃœnlÃ¼ oyuncu FÄ±rat TanÄ±ÅŸ bombayÄ± patlattÄ± hangi dizide oynayacak


Oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ± FÄ±rat TanÄ±ÅŸ, Star Tv'nin beÄŸenilen dizisi Ä°stanbullu Gelin'de oynamaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± O3 Medya'nÄ±n üstlendiÄŸi, yönetmenliÄŸini Zeynep Günay Tan ve Deniz KoloÅŸ'un yaptÄ±ÄŸÄ±, Star TV'nin büyük beÄŸeni toplayan yeni dizisi 'Ä°stanbullu Gelin'e 2. bölümden itibaren sevilen oyuncu FÄ±rat TanÄ±ÅŸ dahil oluyor.Beklenmedik bir sÄ±rla Boran ailesinin hayatÄ±na, bomba gibi düÅŸecek olan Adem Sezgin karakterini canlandÄ±ran TanÄ±ÅŸ, rolü için saçlarÄ±nÄ± kestirdi ve sakallarÄ±nÄ± uzattÄ±. TanÄ±ÅŸ; baÅŸta Faruk olmak üzere tüm Boranlardan hesap sormaya gelen Adem Sezgin'i ÅŸu sözlerle anlatÄ±yor; "SÄ±radan bir kötü deÄŸil, Adem. AlÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± yönleri var. Kendini haklÄ± görüyor ve sebeplerine inanÄ±p onlardan güç alÄ±yor. Harika bir ekip, özenle seçilmiÅŸ bir kadro ile inanÄ±lmaz keyifle çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. UmarÄ±m hak ettiÄŸi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulur."

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Daily Telegraph

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