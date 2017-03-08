DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un yeni fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Vasilyus'un planlarÄ±ndan Aliyar'Ä± kim kurtaracak

Reyting rekortmeni dizi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul bu haftada gerilim dolu bir bÃ¶lÃ¼m ile ekranlara gelecek.

TRT 1 ekranlarÄ±nÄ±n sevilen dizisi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un 79.bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Dizinin yayÄ±nlanan son bölümünün ardÄ±ndan ErtuÄŸrul düÅŸmanlarÄ±na karÅŸÄ± tek baÅŸÄ±na ve dimdik yoluna devam ediyor. ObanÄ±n kaderini belirleyecek hamleler yapan ErtuÄŸrul'u ise zor günler bekliyor.

DÄ°RÄ°LÄ°Åž ERTUÄžRUL 79.BÖLÜM FRAGMANI





Günler öncesinde yayÄ±nlanan DiriliÅŸ ErtuÄŸrul 79. bölümünde Vasilyus, hain planlarÄ±yla ErtuÄŸrul'un üstüne yürüyecek. Ural ise Aliyar'Ä±n yaralÄ± durumundan faydalanarak oba beyi olmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Vasilyus'un hain planÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ölmekten son anda kurtulan Aliyar, ErtuÄŸrul Bey'in sayesinde hayatta kalÄ±r.