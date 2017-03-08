No 309 yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Lale Onur arasÄ±nda gerilim yÃ¼kseliyor

FOX TV'nin gÃ¼ldÃ¼ren dizisi No: 309 38. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. BetÃ¼l'Ã¼n dadÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kacak mÄ±?, Lale Ã¶ÄŸretmenlik baÅŸvurusu yapabilecek mi? Merak edilen tÃ¼m sorular haberimizde...

Lale Onur’dan beklemediÄŸi bir tepki görünce ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rÄ±r. MesleÄŸi ve eÅŸi arasÄ±nda kalÄ±r. Onur verdiÄŸi aÅŸÄ±rÄ± tepkinin farkÄ±na varÄ±p Lale ile konuÅŸur ve son kararÄ± ona bÄ±rakÄ±r. Dergi çekiminde aralarÄ±ndaki buzlar erir. Bu arada çiçekçiyi almak isteyen firma büyük bir para teklif eder, Songül’ün kararÄ± kesin olsa da KurtuluÅŸ onu ikna etmek için yollar aramaktadÄ±r.

Ä°ÅŸte No: 309 38. bölüm fragmanÄ±:







