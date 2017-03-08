Alman Die Welt gazetesi AlmanlarÄ±n sevgisi TÃ¼rklerin umurunda deÄŸil

Alman Die Welt gazetesi'nin TÃ¼rk-Alman iliÅŸkileriyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± tespit okuyanlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Almanya ile gerginlik sürüyor. Dün ÇavuÅŸoÄŸlu, Almanya'nÄ±n Hamburg kentinde Türkiye'nin Hamburg BaÅŸkonsolosluÄŸunun rezidansÄ±nda Türk vatandaÅŸlarÄ±na seslendi. Merkel yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada yerel bir karar olduÄŸunu savundu. GeliÅŸmeler Alman gazetelerinde de geniÅŸ yer buldu. Bunlardan biri de Die Welt gazetesi. Son yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± haberde ilginç bir tespit bulunuyor. Ä°ÅŸte haberdeki ilgili bölüm; Almanya ile Türkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkileri iki ülkenin de vatandaÅŸÄ± olan bir kiÅŸinin gözüyle aktaran gazete, 'Daha önce Türk, Almanya'yÄ± sever ve karÅŸÄ±lÄ±k bulmadÄ±ÄŸÄ± için her zaman üzülürdü. Fakat ÅŸimdi AlmanlarÄ±n kendisini sevip sevmedikleri artÄ±k Türk'ün umurunda deÄŸil. Önümüzdeki 30 yÄ±l için iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkiler ile ilgili çok karamsarÄ±z'' ifadelerini paylaÅŸtÄ±.