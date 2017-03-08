TarÄ±k MengÃ¼Ã§ Survivor 2017'ye bÃ¶yle veda etti

Survivor 2017'den dÃ¼n akÅŸam TarÄ±k MengÃ¼Ã§ elendi. MengÃ¼Ã§, Ã§ocuÄŸunun sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zleri hatÄ±rlayarak gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.

Survivor 7 Mart 2017 salÄ± gecesi kim elendi sorusu yanÄ±t buldu. Ünlüler takÄ±mÄ±ndan elemeye çÄ±kan Sabriye Åžengül, Adem KÄ±lÄ±ççÄ± ve ÇÄ±lgÄ±n Sedat ile birlikte çÄ±kan TarÄ±k Mengüç Survivor'dan elendi Bugüne kadar alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuzdan farklÄ± bir vedanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Survivor'da TarÄ±k Mengüç, önce Acun IlÄ±calÄ±'ya teÅŸekkür etti sonra arkadaÅŸlarÄ±na döndü. TarÄ±k Mengüç "Bu yaÅŸÄ±ma raÄŸmen bu kadar kalmam bile mucize. OÄŸlumun hayalini gerçekleÅŸtirdim. OÄŸlum baba sen ordan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda senin baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ben baÅŸaracaÄŸÄ±m" dedi. Bu sözden sonra aÄŸlaya baÅŸlayan TarÄ±k Mengüç, Mengüç, "Hata yapmÄ±ÅŸsam herkesten özür diliyorum. KarÅŸÄ± takÄ±mdan da..." diyerek gözyaÅŸÄ± döktü.