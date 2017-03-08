ProgramÄ±n macerasÄ± baÅŸlamadan bitti TGRT Telegol'Ã¼ neden yayÄ±nlamadÄ±

TGRT Haber, Telegol'Ã¼n ekranlara gelmesinin Ã§ok masraflÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyerek Telegol-TGRT projesi ÅŸimdilik gÃ¼ndemden kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Telegol'ün TGRT Haber'deki macerasÄ± geçen hafta Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan derbi maçÄ±yla beraber baÅŸlamasÄ± planlanÄ±yordu. Ama kanal ve program arasÄ±nda geliÅŸmeler olumsuza döndü. Son geliÅŸmeler Telegol'ün TGRT Haber'de ekrana gelmesinin zor olduÄŸunu ortaya koyuyor. futbolmedya.com'un ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre kanal yönetimi, Serhat Ulueren ve ekibinin maliyetini fazla buldu ve "Sponsor bulursanÄ±z size yayÄ±n saati açabiliriz" dedi. Bu geliÅŸme üzerine Telegol-TGRT projesi ÅŸimdilik gündemden kalktÄ±.

(FutbolMedya)