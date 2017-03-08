ErdoÄŸan aÃ§Ä±kladÄ± DiriliÅŸ ErtuÄŸrul kadar iddialÄ± bir dizi geliyor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan bir televizyon programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TRT'nin reyting rekortmeni dizisi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'u "Kut'Ã¼l Amare" zaferini anlatan bir yapÄ±mÄ±n takip edeceÄŸini sÃ¶yledi.

DiriliÅŸ'le birlikte tarih dizilerinde önemli bir ivme yakalayan TRT, kazandÄ±ÄŸÄ± ivmeyi Payitaht Abdülhamid'le devam ettirdi. Tarih dizilerine izleyiciden tam not alan TRT, efsane yaratacak yeni bir yapÄ±mla daha izleyicinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor.GeçtiÄŸimiz günlerde "DiriliÅŸ ErtuÄŸrul" setini ziyaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, DriliÅŸ'in büyük ilgi gördüÄŸünü ve bu ilgiye yakÄ±ÅŸÄ±r yeni bir yapÄ±mÄ±n daha yolda olduÄŸu müjdesini vermiÅŸti. ErdoÄŸan, bugün gazetecilerle yaptÄ±ÄŸÄ± söyleÅŸide DiriliÅŸ'i "Kut'ül Amare" zaferini anlatan bir yapÄ±mÄ±n takip edeceÄŸi müjdesini verdi.

KUT'ÜL AMARE ZAFERÄ° NEDÄ°R?

Kût'ül-Amâre Zaferi veya Birinci Kût'ül-Amâre Muharebesi, I. Dünya SavaÅŸÄ±'nÄ±n Irak Cephesi'nde, Ä°tilaf Devletleri ile Ä°ttifak Devletleri arasÄ±nda gerçekleÅŸmiÅŸ bir kuÅŸatma muharebesidir. 8.000 askerden oluÅŸan Ä°ngiliz-Hint garnizonu BaÄŸdat'Ä±n 160 kilometre güneyinde Kut kasabasÄ±nda OsmanlÄ± ordusu tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lÄ±r. 1915 yÄ±lÄ±nda bu kasabanÄ±n nüfusu 6.500 civarÄ±dÄ±r. 29 Nisan 1916'da garnizonun teslim olmasÄ±nÄ± takiben kuÅŸatma esnasÄ±nda saÄŸ kalanlar esir olarak Halep'e götürülür.