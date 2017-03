Game of Thrones'un Ã¼nlÃ¼ mekanÄ± dalgalara dayanamayÄ±p Ã§Ã¶ktÃ¼

Game of Thrones'un çekimlerinin yapıldığı Malta’daki meşhur kaya doğal erozyona uğrayarak çöktü.

Game of Thrones dizisinin çekildiği mekanlardan biri olan Malta’daki meşhur kaya kemeri şiddetli fırtına ve dev dalgalara dayanamayarak çöktü.Dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan fenomen dizi ‘Game of Thrones’ta (Taht Oyunların) Dothraki ile Khaleesi’nin düğün sahnesinin çekilmesiyle dünya çapındaki şöhretini artıran Malta'daki ünlü Azure Window-Mavi Pencere artık yok.Gozo Adası’ndaki Mavi Pencere'nin şiddetli fırtına nedeniyle çöktüğünü Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla duyuran Malta Başbakanı Joseph Muscat, “Yürek parçalayıcı” yorumunu yaptı.Muscat ayrıca, “Yıllardır hazırlanan raporlar bu doğa harikasının doğal erozyona kurban olmasının kaçınılmaz olduğuna işaret ediyordu. O acı gün geldi' dedi.Haberin duyulmasıyla çok sayıda Gozo Adası sakini Mavi Pencere'nin bulunduğu bölgeye koştu.Turistlerin uğrak yeri olan kemerin üstünde yürüyenlere para cezası verilmesi gündeme gelmiş fakat yasak uygulanamamıştı.“Mavi Pencere sonsuza dek kayboldu” diyen Times of Malta adlı web sitesi, erozyon tehdidi altındaki doğal kaya kemerinin çökmesinin sürpriz olduğunu aktardı. 2013 yılında yayınlanan rapora göre erozyonun kaçınılmaz olduğunu ancak Mavi Pencere’nin çökme tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.Oysa bazı jeologlar, dünya harikası Mavi Pencere'nin birkaç yıllık ömrünün kaldığı tahmininde bulunmuştu.