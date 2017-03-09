Game of Thrones'un Ã¼nlÃ¼ mekanÄ± dalgalara dayanamayÄ±p Ã§Ã¶ktÃ¼

Game of Thrones'un Ã§ekimlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Maltaâ€™daki meÅŸhur kaya doÄŸal erozyona uÄŸrayarak Ã§Ã¶ktÃ¼.

Game of Thrones dizisinin çekildiÄŸi mekanlardan biri olan Malta’daki meÅŸhur kaya kemeri ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na ve dev dalgalara dayanamayarak çöktü.Dünya çapÄ±nda milyonlarca izleyicisi olan fenomen dizi ‘Game of Thrones’ta (Taht OyunlarÄ±n) Dothraki ile Khaleesi’nin düÄŸün sahnesinin çekilmesiyle dünya çapÄ±ndaki ÅŸöhretini artÄ±ran Malta'daki ünlü Azure Window-Mavi Pencere artÄ±k yok.Gozo AdasÄ±’ndaki Mavi Pencere'nin ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle çöktüÄŸünü Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla duyuran Malta BaÅŸbakanÄ± Joseph Muscat, “Yürek parçalayÄ±cÄ±” yorumunu yaptÄ±.Muscat ayrÄ±ca, “YÄ±llardÄ±r hazÄ±rlanan raporlar bu doÄŸa harikasÄ±nÄ±n doÄŸal erozyona kurban olmasÄ±nÄ±n kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸuna iÅŸaret ediyordu. O acÄ± gün geldi' dedi.Haberin duyulmasÄ±yla çok sayÄ±da Gozo AdasÄ± sakini Mavi Pencere'nin bulunduÄŸu bölgeye koÅŸtu.Turistlerin uÄŸrak yeri olan kemerin üstünde yürüyenlere para cezasÄ± verilmesi gündeme gelmiÅŸ fakat yasak uygulanamamÄ±ÅŸtÄ±.“Mavi Pencere sonsuza dek kayboldu” diyen Times of Malta adlÄ± web sitesi, erozyon tehdidi altÄ±ndaki doÄŸal kaya kemerinin çökmesinin sürpriz olduÄŸunu aktardÄ±. 2013 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan rapora göre erozyonun kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸunu ancak Mavi Pencere’nin çökme tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.Oysa bazÄ± jeologlar, dünya harikasÄ± Mavi Pencere'nin birkaç yÄ±llÄ±k ömrünün kaldÄ±ÄŸÄ± tahmininde bulunmuÅŸtu.