Poyraz Karayel hayranlarÄ±ndan Kanal D'nin yeni dizisine eleÅŸtiri yaÄŸdÄ±

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sevilen dizisi Poyraz Karayel'in geÃ§tiÄŸimiz hafta yaptÄ±ÄŸÄ± finalden sonra hayranlarÄ± kanalÄ±n yeni dizisi "Evlat Kokusu"nu eleÅŸtirdi.

ÇarÅŸamba günleri yayÄ±nlanan ve reyting rekorlarÄ± kÄ±ran Kanal D'nin efsane dizisi "Poyraz Karayel" geçtiÄŸimiz hafta final yaptÄ±. Dizinin final yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan her hafta ÇarÅŸamba günü "Poyraz Karayel" için ekrana kilitlenen hayranlarÄ±, dizinin final yapmasÄ±nÄ±na ardÄ±ndan gelen ilk ÇarÅŸamba günü büyük bir boÅŸluÄŸa düÅŸtü."Poyraz Karayel"in yerine yayÄ±na koyulan "Evlat Kokusu"na Poyraz Karayel hayranlarÄ± tarafÄ±ndan eleÅŸtiri yaÄŸdÄ±. Tepkiler kadar diziye sosyal medyada övgüler de yapÄ±ldÄ±.

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