Arka Sokaklar yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda Mesut rehineyi kurtarabilecek mi

Arka Sokaklar 432.bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Kanal D'nin senelerdir devam eden dizisi Arka SokaklarÄ±n 432. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Mesut, ekip yetiÅŸene kadar Malik'i etkisiz hale getirip, rehineyi kurtarabilecek mi? Ä°ÅŸte detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar bu hafta yine aksiyon dolu bir bölümle ekrana geliyor.

ARKA SOKAKLAR 432. BÖLÜM ÖZETÄ°

RÄ±za Baba ve ekip, Malik’in hücre evlerini çökertmeye devam ediyor! Malik, örgütüne para toplamak için, doÄŸu bölgesindeki önde iÅŸ adamlarÄ±ndan haraç almaya baÅŸlar. Bu iÅŸ adamlarÄ±ndan bir tanesi olan Seyfi ekibe tanÄ±dÄ±k gelir. Ekip, Seyfi ile görüÅŸmeye gider ve kendilerine bilgi vermesi yönünde onu uyarÄ±r. Seyfi, bu uyarÄ±yÄ± dikkate almaz ve kendi iÅŸini kendi halletmenin yollarÄ±nÄ± dener. Örgüt’e eskiden katÄ±lÄ±p, sonrasÄ±nda itirafçÄ± olan Ezma, hapisten yeni çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Malik, kÄ±zÄ±n peÅŸine düÅŸer. Ancak, kendi adamÄ± Yaser ve Ezma ile ilgili, geçmiÅŸten kalan ve çözülmemiÅŸ bir dava vardÄ±r. Malik’de olayÄ±n içindedir. Kendi aralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k çÄ±kar. RÄ±za Baba ve ekibinin, Malik’in hücre evlerini çökertmeye devam etmesi, adamÄ± çileden çÄ±karÄ±r. DaÄŸdaki üstlerinden de azar iÅŸiten Malik, Mesut’tan intikam almak için en güçlü planÄ±nÄ± uygulamaya sokar.

Ä°ÅŸte dizinin 432. bölüm fragmanÄ±: