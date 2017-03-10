Ana Sayfa | MEDYA 10/03/2017 12:01

Ä°Ã§erde'nin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Celal Baba yakalanÄ±yor


Show TV'nin sevilen dizisi Ä°Ã§erde'nin 25. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.

Pazartesi günleri izleyici ekrana kilitleyen dizi 'Ä°çerde'nin yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Celal Baba'nÄ±n iÅŸi gittikçe zorlaÅŸÄ±yor. Bir yandan düÅŸmanÄ± Kudret Sönmez sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor, bir yandan da Yusuf Müdür Celal Baba'yÄ± yakalamak için adeta savaÅŸÄ±yor ve Celal Baba sonunda yakayÄ± ele veriyor Yusuf Müdür, Celal Baba'nÄ±n evine gidiyor ve bileklerine kelepçeyi takÄ±yor. YÄ±llarca bugünü bekleyen Yusuf Müdür çok seviniyor. Yusuf Müdür, Celal Baba'yÄ± yakalamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 'asÄ±l film ÅŸimdi baÅŸlÄ±yor' diyerek izleyiciye müjdeyi veriyor.'Ä°çerde'nin heyecanlÄ± bölümü 13 Mart Pazartesi Show TV ekranlarÄ±nda izleyici ile buluÅŸacak.

Ä°ÅŸte Ä°çerde dizisinin 25.bölüm fragmanÄ±: 


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