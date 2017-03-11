Murat GÃ¼loÄŸlu'nun Fox TV'deki gÃ¶revine son verildi

Ã‡alar Saat programÄ±nÄ±n sunucusu Murat GÃ¼loÄŸlu'nun gÃ¶revine son verildi

Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haftalarda, Fatih Portakal’Ä±n haber bülteninde, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev’in eÅŸini cumhurbaÅŸkanÄ± birinci yardÄ±mcÄ±sÄ± ilan etmesi üzerine sarf ettiÄŸi sözlerin ardÄ±ndan Fox TV’nin Azerbaycan yayÄ±nÄ±na son verilmiÅŸti. YaÅŸanan bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan, Fox TV’den 7 Mart tarihinde yayÄ±nlanan Hafta Sonu Çalar Saat programÄ±nda yeni bir yorum gelmiÅŸ, programÄ± sunan Murat GüloÄŸlu, canlÄ± yayÄ±nda Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ve eÅŸi Mihriban Aliyeva ile ilgili “DüÅŸünsenize, BaÅŸkan ile yardÄ±mcÄ±sÄ± aynÄ± yatakta… Tövbe ya Rabbim” diyerek hoÅŸ olmayan bir benzetme yapmÄ±ÅŸtÄ±.

O SÖZLER Ä°ÅžÄ°NDEN ETTÄ°

GüloÄŸlu’nun bu sözleri kanal yönetimi tarafÄ±ndan affedilmedi ve sunucunun Çalar Saat programÄ±ndan gönderildiÄŸini, Fox Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Engin Güner sosyal medya hesabÄ± üzerinden duyurdu. Güner, Hafta Sonu Çalar Saat programÄ±nÄ± bundan böyle Ä°lker Karagöz’ün sunacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Murat GüloÄŸlu da bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan doÄŸrulayarak, “Ailenizde yer almaktan her zaman onur ve gurur duydum. Engin bilginizden ve bilge duruÅŸunuzdan faydalanmaya devam edeceÄŸim. SaÄŸolun @zumrl” dedi…

ArdÄ±ndan da Fox TV Haber Genel Yönetmeni DoÄŸan Åžentürk’e bir teÅŸekkür mesajÄ± paylaÅŸan Murat GüloÄŸlu, “Her ÅŸey için çok teÅŸekkür ederim. @FOXhaber ve @FOXTurkiye Ailesi’nde yer almak her zaman onur vericiydi. TeÅŸekkürler @dogansenturk” dedi.