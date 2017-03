Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± yorum tepki Ã§ekmiÅŸti gÃ¶revine son verildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev'i başkan yardımcısı olarak atamasını eleştirmek isterken, "Düşünsenize, Başkan ile yardımcısı aynı yatakta... Tövbe ya Rabbim!" ifadelerini kullanan Murat Güloğlu, FOX TV'den kovuldu.

Fox TV'nin hafta sonu Çalar Saat bültenini sunan Murat Güloğlu kovuldu. Murat Güloğlu'nun Çalar Saat programından gönderildiğini, Fox Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Engin Güner sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Güner, Hafta Sonu Çalar Saat programını bundan böyle İlker Karagöz'ün sunacağını açıkladı.

"ONUR VE GURUR DUYDUM"

Engin Güner'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma cevap veren Murat Güloğlu, "Ailenizde yer almaktan her zaman onur ve gurur duydum. Engin bilginizden ve bilge duruşunuzdan faydalanmaya devam edeceğim. Sağolun" dedi. Ardından da Fox TV Haber Genel Yönetmeni Doğan Şentürk'e bir teşekkür mesajı paylaşan Murat Güloğlu, "Her şey için çok teşekkür ederim. @FOXhaber ve @FOXTurkiye Ailesi'nde yer almak her zaman onur vericiydi. Teşekkürler" dedi.

ALİYEV İÇİN TEPKİ ÇEKEN YORUMDA BULUNMUŞTU

Murat Güloğlu, geçtiğimiz hafta canlı yayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile ilgili hoş olmayan bir benzetme yapmıştı. Murat Güloğlu, İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev'i başkan yardımcısı olarak atamasını eleştirmek isterken, "Düşünsenize, Başkan ile yardımcısı aynı yatakta... Tövbe ya Rabbim!" ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.