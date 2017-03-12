Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± yorum tepki Ã§ekmiÅŸti gÃ¶revine son verildi

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in eÅŸi Mihriban Aliyev'i baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atamasÄ±nÄ± eleÅŸtirmek isterken, "DÃ¼ÅŸÃ¼nsenize, BaÅŸkan ile yardÄ±mcÄ±sÄ± aynÄ± yatakta... TÃ¶vbe ya Rabbim!" ifadelerini kullanan Murat GÃ¼loÄŸlu, FOX TV'den kovuldu.

Fox TV'nin hafta sonu Çalar Saat bültenini sunan Murat GüloÄŸlu kovuldu. Murat GüloÄŸlu'nun Çalar Saat programÄ±ndan gönderildiÄŸini, Fox Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Engin Güner sosyal medya hesabÄ± üzerinden duyurdu. Güner, Hafta Sonu Çalar Saat programÄ±nÄ± bundan böyle Ä°lker Karagöz'ün sunacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

"ONUR VE GURUR DUYDUM"

Engin Güner'in sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma cevap veren Murat GüloÄŸlu, "Ailenizde yer almaktan her zaman onur ve gurur duydum. Engin bilginizden ve bilge duruÅŸunuzdan faydalanmaya devam edeceÄŸim. SaÄŸolun" dedi. ArdÄ±ndan da Fox TV Haber Genel Yönetmeni DoÄŸan Åžentürk'e bir teÅŸekkür mesajÄ± paylaÅŸan Murat GüloÄŸlu, "Her ÅŸey için çok teÅŸekkür ederim. @FOXhaber ve @FOXTurkiye Ailesi'nde yer almak her zaman onur vericiydi. TeÅŸekkürler" dedi.

ALÄ°YEV Ä°ÇÄ°N TEPKÄ° ÇEKEN YORUMDA BULUNMUÅžTU

Murat GüloÄŸlu, geçtiÄŸimiz hafta canlÄ± yayÄ±nda Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ve eÅŸi Mihriban Aliyeva ile ilgili hoÅŸ olmayan bir benzetme yapmÄ±ÅŸtÄ±. Murat GüloÄŸlu, Ä°lham Aliyev'in eÅŸi Mihriban Aliyev'i baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atamasÄ±nÄ± eleÅŸtirmek isterken, "DüÅŸünsenize, BaÅŸkan ile yardÄ±mcÄ±sÄ± aynÄ± yatakta... Tövbe ya Rabbim!" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸ ve büyük tepki çekmiÅŸti.