TÃ¼rkiye Hollanda arasÄ±ndaki diplomatik krizi Almanya basÄ±nÄ± nasÄ±l gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼n gece Hollanda ile yaÅŸanan gerilimi ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini Alman basÄ±nÄ± manÅŸetten verdi. Bild Gazetesi olaya TÃ¼rklerin aÃ§Ä±sÄ±ndan bakarken, Spigel Online ve Focus Online ise durumu Hollanda tarafÄ±ndan gÃ¶rdÃ¼.

Türk siyasilerin Almanya'da Türk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya gelmesini çeÅŸitli nedenler ortaya sürerek engelleyen Almanya'da medya, Hollanda'da yaÅŸananlara geniÅŸ yer verdi. Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Hollanda'da sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini haber siteleri manÅŸetten verirken, televizyonlar da Hollanda polisinin Türklere uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet görüntülerine yer verdi.

"TÜRKLERÄ° TAZYÄ°KLÄ° SUYLA, ÅžÄ°DDET KULLANARAK DAÄžITTILAR"

Bild Gazetesi, yaÅŸananlarÄ± "Hollanda ile Türkiye arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±k gerginliÄŸe neden oldu", "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Hollanda'ya giriÅŸi engellendi", "Ä°stanbul'da protestolar. Rotterdam'da çatÄ±ÅŸma ve Türk Bayan Bakan Almanya'ya sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi", "Hollanda Büyükelçisine gelme denildi", "Hollanda polisi Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde toplanan Türkleri tazyikli su sÄ±karak ve ÅŸiddet kullanarak daÄŸÄ±ttÄ±. Arbede yaÅŸandÄ±" baÅŸlÄ±klarÄ±yla verdi.

"BEKLENÄ°LEN FIRSAT KRÄ°ZE DÖNÜÅžTÜ"

Spigel Online'da ise Hollanda ile Türkiye arasÄ±nda yaÅŸananlara, "Ankara ve Lahey arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma, beklenilen fÄ±rsat krize dönüÅŸtü. Her iki tarafta sert protestolar var. Türkler her istedikleri yerde seçim propagandasÄ± yapmak istiyor. Hollanda buna sert bir ÅŸekilde karÅŸÄ± koydu. BaÅŸbakan Mark Rutte ve rakibi Ä±rkçÄ± Geert Wilders dün gece yaÅŸananlarÄ± seçime yansÄ±tabilecekler mi?" yorumu ile sayfalarÄ±nda yer verdi.

"TÜRK BAKAN ALMANYA'YA SÜRÜLDÜ"

Focus Dergisi'nin online sayfasÄ±, "Hollanda Türk bakanÄ± Almanya'ya sürdü" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanarak Hollanda'da yaÅŸanÄ±lanlarÄ± sayfalarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. Sitede, "Hollanda, Türk Aile BakanÄ±nÄ± önce Almanya-Hollanda sÄ±nÄ±rÄ±nda durdurdu ve gerginlik yaÅŸandÄ±. Daha sonra Rotterdam'da durdurarak vatandaÅŸlarÄ±yla buluÅŸmasÄ± engellendi. Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmed Aboutaleb, 'O geldiÄŸi ülkeye sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi. Müzakerelerimiz netice vermeyince bakanÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettik' dedi" açÄ±klamalarÄ±na yer verildi.

"GERGÄ°NLÄ°K ZÄ°RVEYE TAÅžINDI"

Stern Dergisi olayÄ± "Hollanda polisi Türk bakanÄ± durdurdu ve sonra sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti", N24 haber kanalÄ± da "Diplomatik tartÄ±ÅŸma yerini dün gece gerginliÄŸe bÄ±raktÄ±" baÅŸlÄ±klarÄ± ile verdi. Hollanda ile Türkiye arasÄ±ndaki gerginliÄŸin zirveye taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen haberde, Hollanda polisinin Rotterdam Tük BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde toplanan Türkleri ÅŸiddet kullanarak daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±na yer verildi.

"HOLLANDA HALKI TEPKÄ°SÄ°Z"

N-TV haber kanalÄ± da, iki ülke arasÄ±nda yaÅŸananlar yüzünden bakanlarÄ±nÄ±n Hollanda polisi tarafÄ±ndan durdurulmasÄ± ve Türk BaÅŸkonsolosluÄŸuna girmesine müsaade edilmemesini protesto eden Türklere polisin ÅŸiddet kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Haberde, Türk bakanÄ±n Hollanda hükümetince istenmeyen kiÅŸi ilan edilerek sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesine karÅŸÄ±lÄ±k Hollanda halkÄ±nÄ±n herhangi bir tepki göstermediÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.