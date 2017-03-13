Cem YÄ±lmaz yeni filmi iÃ§in baÅŸrol oyuncusunu belirledi

Cem YÄ±lmaz, yeni filmi iÃ§in kadÄ±n baÅŸrol oyuncusunu seÃ§ti.

Cem YÄ±lmaz, merakla beklenen yeni filmi ‘Arif v 216’nÄ±n kadÄ±n baÅŸrol oyuncusunu seçti. YÄ±lmaz, yeni filminde Seda Bakan’la çalÄ±ÅŸacak.NTV'nin haberine göre, yeni filmi ‘Arif v 216’ için hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlayan Cem YÄ±lmaz, bu defa Arif ile ‘G.O.R.A’da tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± insansÄ± robot 216’nÄ±n maceralarÄ±nÄ± anlatacak. ‘G.O.R.A’ ve ‘A.R.O.G’da Özge Özberk’le kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçen YÄ±lmaz, yönetmenliÄŸini ve senaristliÄŸini üstlendiÄŸi ‘Arif v 216’da kadÄ±n baÅŸrol oyuncusu olarak Seda Bakan’Ä± seçti.