Ana Sayfa | MEDYA 13/03/2017 11:08

Cem YÄ±lmaz yeni filmi iÃ§in baÅŸrol oyuncusunu belirledi


Cem YÄ±lmaz, yeni filmi iÃ§in kadÄ±n baÅŸrol oyuncusunu seÃ§ti.

Cem YÄ±lmaz, merakla beklenen yeni filmi ‘Arif v 216’nÄ±n kadÄ±n baÅŸrol oyuncusunu seçti. YÄ±lmaz, yeni filminde Seda Bakan’la çalÄ±ÅŸacak.NTV'nin haberine göre, yeni filmi ‘Arif v 216’ için hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlayan Cem YÄ±lmaz, bu defa Arif ile ‘G.O.R.A’da tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± insansÄ± robot 216’nÄ±n maceralarÄ±nÄ± anlatacak. ‘G.O.R.A’ ve ‘A.R.O.G’da Özge Özberk’le kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçen YÄ±lmaz, yönetmenliÄŸini ve senaristliÄŸini üstlendiÄŸi ‘Arif v 216’da kadÄ±n baÅŸrol oyuncusu olarak Seda Bakan’Ä± seçti.

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