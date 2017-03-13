Kara Sevda'nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Zeynep polise teslim olacak mÄ±

Acun IlÄ±calÄ±, Survivor izleyicisine"Seneye Survivor All Star mÄ± olsun yoksa Ã¼nlÃ¼ler gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler mi olsun" diye sordu. Anket sonuÃ§lanÄ±nca sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.