Ana Sayfa | MEDYA 13/03/2017 12:19

Kara Sevda'nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Zeynep polise teslim olacak mÄ±


Star TV'nin sevilen dizisi Kara Sevda'nÄ±n 60. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Nihan'Ä± vuran Zeynep'in polise kendini mi yoksa annesini mi ihbar edeceÄŸi merak ediliyor.

ÇarÅŸamba akÅŸamlarÄ± Star Tv'de ekrana gelen 'Kara Sevda'da 60. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Nihan, Kemal'in kardeÅŸi Zeynep'i vuruyor, Zeynep'in hayatÄ± teklike altÄ±na giriyor. Nihan, yeni bölüm fragmanÄ±nda Zeynep'i vuruyor ve Zeynep'in hayatÄ± tehlikeye giriyor. Polis Nihan'Ä± yakalamasÄ±n diye Kemal, Nihan'Ä± koruyor. Kara Sevda'nÄ±n yeni bölümü 15 Mart ÇarÅŸamba akÅŸamÄ± Star Tv'de izleyici ile buluÅŸacak.

Ä°ÅŸte dizinin 60. bölüm fragmanÄ±: 


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