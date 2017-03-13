The Times Hollanda BaÅŸbakanÄ±nÄ± sert tavrÄ±ndan dolayÄ± eleÅŸtirdi

Ä°ngiltere gazetelerinden The Times, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'yi aÃ§Ä±klamalarÄ± ve tavÄ±rlarÄ± nedeniyle eleÅŸtirdi

The Times gazetesinin bugünkü nüshasÄ±nda yer alan baÅŸ makalede, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte’nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Geert Wilders ile seçim mücadelesinde Türkiye’ye yönelik aldÄ±ÄŸÄ± tavÄ±r "üzücü" olarak nitelendirildi.

"Üzücü olan ÅŸu ki Rutte, Türklere karÅŸÄ± kendisinin de sert davranabileceÄŸini kanÄ±tlamakla Wilders’in kampanyasÄ±na istemeden meÅŸruiyet kazandÄ±rmÄ±ÅŸ oldu." ifadesi kullanÄ±lan makalede, buna ne Hollanda’nÄ±n ne de Avrupa’nÄ±n ihtiyaç duyduÄŸu belirtildi.

"Wilders, gücünün bir bölümünü Rutte’nin korkaklÄ±ÄŸÄ±na borçlu"

Wilders’in camileri, MüslümanlarÄ±n okullarÄ±nÄ± kapatmaya ve Kur'an-Ä± Kerim'i yasaklamaya dönük kampanya yürüttüÄŸü anÄ±msatÄ±lan makalede, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± politikacÄ±nÄ±n bunlarÄ± Hollanda’da yaÅŸanan ekonomik ve sosyal sorunlarla birleÅŸtirmek suretiyle oy kazanmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Rutte ve diÄŸer ana akÄ±m siyasetçilerin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n Wilders gibi figürleri güçlendirdiÄŸine vurgu yapÄ±lan makalede, "Wilders, gücünün bir bölümünü Rutte’nin korkaklÄ±ÄŸÄ±na borçlu." tespitine yer verildi.

Rutte'nin Wilders ile mücadelede izlemesi gereken yolun, Hollanda vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sorunlarÄ±nÄ± dikkatle dinlemek ve çözümün dünya ile baÄŸlantÄ± halinde kalmak olduÄŸuna ikna etmek olduÄŸu anlatÄ±lan makalede, "Bu ise liderlik, aklÄ±n gücüne inanç ve rahatsÄ±z edici gerçeklerle yüzleÅŸmeye istekli olmayÄ± gerektiriyor. Wilders büyüdü çünkü merkez siyasetçiler gözlerini ve kulaklarÄ±nÄ± kapadÄ±lar. Avrupa’nÄ±n geri kalanÄ± dikkatli olmalÄ±." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.