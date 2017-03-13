BBC canlÄ± yayÄ±nÄ±nda fenomen olan Ã§ocuklarÄ±n videosu gÃ¼lme krizini garantiliyor tÄ±kla izle

ProfesÃ¶r Robert Kelly'nin SKYPE baÄŸlantÄ±sÄ± ile BBC News'e canlÄ± olarak baÄŸlandÄ±. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n beklemediÄŸi bir zamanda Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ±na girince ciddiyetini bozmayan Kelly'nin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyada beÄŸeni yaÄŸmuruna tutuldu.
Profesör Robert Kelly'nin SKYPE baÄŸlantÄ±sÄ± ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Güney Kore - Kuzey Kore iliÅŸkilerinden bahsettiÄŸi BBC News canlÄ± yayÄ±nÄ±nda çocuklarÄ±nÄ±n odasÄ±na girmesiyle canlÄ± yayÄ±nÄ±n ciddi havasÄ±nÄ± bir süreliÄŸine deÄŸiÅŸtirdi.
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