Ana Sayfa | MEDYA 13/03/2017 20:32

BBC canlÄ± yayÄ±nÄ±nda fenomen olan Ã§ocuklarÄ±n videosu gÃ¼lme krizini garantiliyor tÄ±kla izle


ProfesÃ¶r Robert Kelly'nin SKYPE baÄŸlantÄ±sÄ± ile BBC News'e canlÄ± olarak baÄŸlandÄ±. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n beklemediÄŸi bir zamanda Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ±na girince ciddiyetini bozmayan Kelly'nin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyada beÄŸeni yaÄŸmuruna tutuldu.

Profesör Robert Kelly'nin SKYPE baÄŸlantÄ±sÄ± ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Güney Kore - Kuzey Kore iliÅŸkilerinden bahsettiÄŸi BBC News canlÄ± yayÄ±nÄ±nda çocuklarÄ±nÄ±n odasÄ±na girmesiyle canlÄ± yayÄ±nÄ±n ciddi havasÄ±nÄ± bir süreliÄŸine deÄŸiÅŸtirdi.

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

The Times

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