Ana Sayfa | MEDYA 14/03/2017 09:13

Times gazetesi, ErdoÄŸan yanlÄ±sÄ± konuÅŸmacÄ±larÄ± susturmak BatÄ± deÄŸerlerine ihanettir

hollanda ve tÃ¼rkiye

Ä°ngiliz The Times gazetesi, TÃ¼rk bakanlarÄ±n mitinglerini yasaklayan Avrupa Ã¼lkelerini eleÅŸtiren baÅŸyazÄ± yayÄ±nladÄ±

Hollanda ile Türkiye arasÄ±ndaki kriz sürerken dünya medyasÄ± da konuya eÄŸilmeye devam ediyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Avrupa kentlerinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yanlÄ±sÄ± mitinglerin iptal edilmesinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken The Times, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Böyle yaparak savunduklarÄ±nÄ± iddia ettikleri deÄŸerleri terk etmiÅŸ oluyorlar. ErdoÄŸan baÅŸarÄ±sÄ±z bir darbeyi kullanarak gazeteleri kapatmasÄ±, gazetecileri kovdurmasÄ±, muhalif öÄŸretmenleri iÅŸten atmasÄ± ve eylemlerini açÄ±kça sorgulayan akademisyenleri görevden almasÄ± nedeniyle haklÄ± bir ÅŸekilde eleÅŸtiriliyordu.

Fakat BatÄ±lÄ± devletler temel bir hak olan ifade özgürlüÄŸüne sadÄ±k kalmak istiyorlarsa, tutarlÄ± olmalarÄ± gerekir. Putin yanlÄ±sÄ±, Putin karÅŸÄ±tÄ±; Kim Jong-un karÅŸÄ±tÄ±, Kim Jong-un yanlÄ±sÄ±, kim olursa olsun barÄ±ÅŸçÄ±l gösteri hakkÄ± anayasal bir haktÄ±r ve buna saygÄ± göstermemek diktatörlük rejimlerine cephane saÄŸlar.

Hollanda'daki Mark Rutte hükümeti Türk bakanlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ederek tehlikeli bir yola girdi. Bu hamle Avrupa BirliÄŸi'nin Türkiye'ye yönelik reform çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n etkisini azalttÄ±. Türkiye'nin önemli bir üyesi olduÄŸu NATO içindeki gerilimleri artÄ±rÄ±rken Türk kökenli göçmenlerin entegrasyonu konusunu daha da karmaÅŸÄ±k hale getirdi."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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The Times

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