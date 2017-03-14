Survivor'da gerilim bÃ¼yÃ¼yor Sedat ve Ä°lhan MansÄ±z birbirine giriyor

TV 8 kanalÄ±nÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor 2017'de Sedat ve Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n kavgalarÄ± hÄ±z kesmeden devam ediyor.

TV8'in izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor'da, dün ödül oyununu ünlüler kazandÄ±. Yeni bölüm fragmanÄ±nda ünlülerin ödülü almasÄ±na raÄŸmen gerilim yine tÄ±rmandÄ±. Ä°lhan MansÄ±z önce Fatih Hürkan ile sonra da ÇÄ±lgÄ±n Sedat ile kavga ediyor.Dün ödül oyununun ardÄ±ndan, sembol oyunu vardÄ±. Sembol oyununu Sedat kazanamayÄ±nca, Fatih bu maÄŸlubiyeti Ä°lhan'a baÄŸladÄ±. Ä°lhan bunu duyunca çÄ±ldÄ±rdÄ±, Fatih ile yine tartÄ±ÅŸtÄ±. Fatih'in ardÄ±ndan da Ä°lhan, Sedat ile burun buruna geldi.ÇÄ±lgÄ±n Sedat, Ä°lhan'a ithafen, "Bizde bir laf vardÄ±r yiyorsa yapacaksÄ±n, yüreÄŸin varsa yapacaksÄ±n. Öyle triÅŸkadan konuÅŸmayacaksÄ±n" dedi. Gerilim iyice tÄ±rmandÄ±. Survivor heyecan dolu yeni bölümü ile bu akÅŸam TV8'de izleyici ile buluÅŸacak