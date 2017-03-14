Ana Sayfa | MEDYA 14/03/2017 14:07

Perde arkasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± ifÅŸa etti Gelin adayÄ±nÄ±n o aÃ§Ä±klamasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±racak


Esra Erol'un izdivaÃ§ programÄ±nda koca adayÄ± arayan AyÃ§a, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±n ile her ÅŸeyin kurmaca olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

ATV ekranlarÄ±nda Esra Erol'un sunumuyla yayÄ±nlanan izdivaç programÄ±nÄ±n gelin adaylarÄ±ndan Ayça, sosyal medyadan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videoda çarpÄ±cÄ± itiraflarda bulundu.Programda yaÅŸananlarÄ±n kurmaca olduÄŸunu belirten gelin adayÄ± Ayça, "Bizlere sözleÅŸme imzalatÄ±lÄ±yor. Günlük para alÄ±yoruz. Ben, damat adayÄ± Ahmet'le gerçek bir aÅŸk yaÅŸamadÄ±m. Birlikte yemeÄŸe dahi çÄ±kmadÄ±k. Her ÅŸey kurmaca.Programda bana taktÄ±ÄŸÄ± yüzük bile annemin Umre'den getirdiÄŸi yüzük" diyerek perde arkasÄ±nda yaÅŸanÄ±lanlarÄ± ifÅŸa etti. Takipçilerinin Caner ve Berke aÅŸkÄ±nÄ± sormasÄ± üzerine ise sinirlenen Ayça; "AnlamÄ±yor musunuz, her ÅŸey kurmaca! Caner ve Berke aÅŸkÄ± da kurmaca. Caner locada herkesten çok para kazanÄ±yor. Herkes oynuyor, Esra Erol da yönetiyor" dedi.

 
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