The Times yazdÄ± Hollanda hÃ¼kÃ¼meti tehlikeli bir yola girdi

Ä°ngiltere'nin gazetelerinden olan The Times, Hollanda'nÄ±n "tehlikeli bir yola girdiÄŸi" deÄŸerlendirmesinde bulundu

Gazetenin bugünkü baskÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸ makaleler sayfasÄ±nda yer alan makalede, Avrupa'nÄ±n bazÄ± kentlerinde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± destekler nitelikteki toplantÄ±larÄ±n iptal edilmesine tepki gösterilerek, "Avrupa'daki ErdoÄŸan destekçisi mitinglerde konuÅŸmacÄ±larÄ± susturmak BatÄ±'nÄ±n deÄŸerlerine ihanettir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Makalede, yakÄ±n zamanda Almanya, Avusturya ve Ä°sveç'te olduÄŸu gibi Avrupa genelinde bazÄ± ülkelerin Türk bakanlarÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilerek, "Bunu yaparak (ifade özgürlüÄŸü konusunda) savunduklarÄ±nÄ± iddia ettikleri deÄŸerleri terk etmiÅŸ oluyorlar. EÄŸer BatÄ±lÄ± devletler temel hak olan ifade özgürlüÄŸüne sadÄ±k kalmak istiyorlarsa, tutarlÄ± olmalarÄ± gerekir." ifadelerine yer verildi.

"Hollanda tehlikeli bir yola girdi"

Özellikle Hollanda'da Mark Rutte baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki hükümetin, Türk bakanlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ederek, "tehlikeli bir yola girdiÄŸi" deÄŸerlendirmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± makalede, ÅŸunlar kaydedildi:

"Bu hamle, Avrupa BirliÄŸinin (AB) Türkiye'ye yönelik yaptÄ±ÄŸÄ± reform çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n etkisini zayÄ±flattÄ±. KÄ±tanÄ±n tümünün kuvvetini azalttÄ±. Türkiye'nin önemli bir üyesi olduÄŸu NATO içerisindeki gerilimleri kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken, Türk asÄ±llÄ± göçmenlerin sosyal entegrasyonunu da daha karmaÅŸÄ±k hale getirdi. Rutte, yarÄ±nki genel seçimde tercihini aÅŸÄ±rÄ± milliyetçi Geert Wilders'ten yana kullanabilecek olan göçmen karÅŸÄ±tÄ± seçmenin oylarÄ±nÄ± almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ancak bu son derece naif bir yanlÄ±ÅŸ hesaplamanÄ±n ürünü. Türk bakanlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi, kesinlikle Kuran'Ä± yasaklamak ve camileri kapatmak isteyen Wilders'i güçlendirdi."

Göçmenlerin Avrupa'ya gelmesi ve bunun kontrol altÄ±nda tutulmasÄ± konusunda AB'nin Türkiye ile iÅŸ birliÄŸine aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸunun altÄ± çizilen makalede, bir NATO müttefikinin seçilmiÅŸ bakanlarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸçÄ±l bir mitinge katÄ±lmasÄ±nÄ± engellemenin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu vurgulandÄ±.