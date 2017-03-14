Ana Sayfa | MEDYA 14/03/2017 21:07

Dev spor kanalÄ±nda 3 sÃ¼rpriz ayrÄ±lÄ±k


Katar kÃ¶kenli SÃ¼per Lig'in yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸu beIN Sports, program sunucularÄ± Murat TanÄ±rlÄ±, Ãœmit KayÄ±han ve Hakan YaÅŸar ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Katar kökenli medya devi beIN Media tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nan Digiturk'te deÄŸiÅŸim devam ediyor.KanalÄ±n lokomotifi olan Lig TV'de kuruluÅŸundan beri yer alan isimlerle birer birer ayrÄ±lan beIN Sports yönetimi ÅŸimdi de hafta sonlarÄ± ekrana gelen "Maç SabahÄ±" programÄ±nÄ±n yorumcusu Murat Fevzi TanÄ±rlÄ± ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.Eski bir hakem olan, Show TV, Skyturk360 kanallarÄ±nda bahis ve spor programlarÄ± yapan TanÄ±rlÄ±, Türkiye'nin futbol istatistiÄŸi konusundaki en önemli uzmanlarÄ±ndan biriydi. TanÄ±rlÄ± yaklaÅŸÄ±k 7 yÄ±ldÄ±r Lig TV'de hafta içi- hafta sonlarÄ± yayÄ±nlanan ve maç istatistiklerini içeren programlara çÄ±kÄ±yordu. beIN Sports yönetimi yorumculuk yapan ünlü teknik adam Ümit KayÄ±han ve gazeteci Hakan YaÅŸar'a da 'teÅŸekkür' etti ve vedalaÅŸtÄ±.

(Futbol Medya)

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