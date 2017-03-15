Ana Sayfa | MEDYA 15/03/2017 09:37

No 309 yeni bölüm fragmanı yayınlandı Pelinsu Onur'u tehdit ediyor


FOX TV'nin sevilen dizisi No: 309'da bu hafta yine entrikalar arka arkaya gelecek.

Yapımcılığını Gold Film – Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Demet Özdemir, Furkan Palalı ve Sumru Yavrucuk’un bulunduğu, senaristliğini Aslı Zengin’in yaptığı No: 309 39. yeni bölümü ile 15 Mart Çarşamba akşamı FOX TV'de.

NO: 309 39. BÖLÜM ÖZETİ

No: 309 dizisinde bu hafta Pelinsu’nun tehdit etmesi üzerine bir seçim yapmak zorunda kalan Onur, Lale’yi hiçbir şekilde kaybetmeyi göze alamaz ve ailesinden yardım ister. Yıldız bunun üzerine Pelinsu’yla konuşur ve ona susması için para teklif eder. Bu arada Kurtuluş, Nilüfer ve Nergis, Songül’e çiçekçiyi satması için baskı yaparken Onur satın almak isteyen kişilerin tekin olmadığını söyler. Ama uyarmakta geç kalmıştır.

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