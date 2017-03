Kara Sevda 60. bölüm fragmanı yayınlandı Nihan kendisini mi yoksa annesini mi ihbar edecek

Kara Sevda'nın yeni bölüm fragmanında Zeynep’in vurulması, Nihan ile Kemal’in “kardeşlik” üstünden vereceği büyük sınavlardan biri olur.

Kara Sevda yayınlanan 60. bölüm fragmanıyla izleyenlere oldukça duygusal dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen Kara Sevda yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tarık, Zeynep’i vuranın kim olduğunun peşine düşer ve bu konuda Kemal’i sıkıştırır. Kemal’in suskunluğu, Tarık’ı kendi cevaplarını tehlikeli bir yoldan bulmaya iter.

Kemal, Zeynep’in ölümle arasındaki duvar olmaya çalışırken; Nihan, işlenen suçun bedelinin ne olursa olsun ödenmesi için harekete geçer. Tarık, Zeynep’i vuranın kim olduğunun peşine düşer ve bu konuda Kemal’i sıkıştırır. Kemal’in suskunluğu, Tarık’ı kendi cevaplarını tehlikeli bir yoldan bulmaya iter. Emir, Nihan’ın gerçekleri ortaya çıkarmasını engellemek için elinden geleni yapar. Ancak artık ok yaydan çıkmış, Emir’in gücünü bile aşan bir boyuta ulaşmıştır. Nihan ise hayati bir kararın eşiğindedir. Bir yanda vicdanı, diğer yanda annesi vardır. Bu karar, aynı zamanda Nihan ve Kemal’in şimdiye kadar korumaya çalıştıkları sevdaları için de en büyük sınavdır. Nihan, hem Zeynep için, hem de Kemal’le ilişkisi için kararını verdiğinde, aşkları da bir seviye daha atlar. Bu kara sevda, bütün kötülüklere rağmen aydınlığa doğru yol alacaktır. Nihan, Kemal’le kuracakları temiz gelecek düşünden asla vazgeçmeyecektir.

Nihan’ın araba kazasının sabotaj olduğunu netleyen Emir, karısının canına kast eden kişiyi bulmak için harekete geçer. Öte yandan Kemal de, Zeynep’i aklamak için Ozan cinayetindeki en önemli düğümlerden birini çözer. Kemal ile Emir, iki ayrı kanattan kilit gerçeklere doğru yürürken, Nihan her zamanki gibi Kemal’in peşine takılır. Adım adım kendilerinden saklananlara yol alırlarken, Asu ise kendisine doğru sağlı sollu yaklaşan tehlikenin farkındadır. Kendisine dönen namluları tersine çevirmek için çok zamanı kalmamıştır. Bu sefer eşiğinde durdukları cevabın büyüklüğünün farkında olmayan Kemal ve Nihan ise gelecek umutlarını karartan her sırrı açığa çıkartmakta ve varolan her engeli aşmakta hiç bu kadar kararlı ve iradeli olmamışlardır.