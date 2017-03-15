Star TV'nin çiçeği burnunda dizisi reytinglerde çakıldı final yapacak

Star TV, yeni dizisi İçimdeki Fırtına daha 5 bölüm yayınlanmış olmasına rağmen reytingleri düşük gelince final yapma kararı aldı.

Star TV'nin çiçeği burnunda dizisi 'İçimdeki Fırtına' final kararı aldı. Dizi Merve Boluğur, Gizem Karaca ve Yusuf Çim gibi iddialı oyunculara rağmen hüsranla son buldu. Gerek oyunculuğu, gerek güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur, 'İçimdeki Fırtına' dizisinde başrol oynuyordu. Dizide Boluğur'u gören reytingleri alt üst eder diyordu ama dizi yine de final yapmaktan kurtulamadı.