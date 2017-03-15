Hayat ÅžarkÄ±sÄ±'nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Bayram Cevher Ã¶ldÃ¼rÃ¼lecek mi

Hayat ÅžarkÄ±sÄ± 47. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ fragmanÄ±yla izleyicilerinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Bayram Cevher, HÃ¼lya'nÄ±n eski sevgilisi Cem'in hain planlarÄ± ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

SalÄ± akÅŸamlarÄ±nÄ±n heyecanlÄ± dizisi "Hayat ÅžarkÄ±sÄ±"nÄ±n yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.Bayram Cevher, Cem'in planÄ± sonucunda öldürülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. YanÄ±nda götürdüÄŸü torunu Mehmet de kaçÄ±rÄ±lÄ±yor. "Hülya, tekrardan oÄŸlu Mehmet'i görebilecek mi?" sorusu izleyicinin merak konusu oldu. Hüseyin ve Kerim'i etkisiz hale getirip kaçÄ±rtan Cem, sÄ±radaki hamlesini yapar. Kerim ve Hüseyin'in yer aldÄ±ÄŸÄ± görüntüyü Cevher ailesine göndererek onlardan Mehmet'in getirilmesini yoksa Cevher ailesinin evlatlarÄ±nÄ± ölümün beklediÄŸini söyler. Hülya'nÄ±n kesin tavrÄ±yla karÅŸÄ± olduÄŸu bu duruma Bayram Cevher oÄŸullarÄ±nÄ± kaybetme korkusuyla dayanamaz ve Mehmet'i zorla alarak Cem'in istediÄŸi yere doÄŸru yola çÄ±kar. Hülya Mehmet'in kaybÄ±yla üzüntüye boÄŸulur. Cem'in adamlarÄ± Bayram Cevher'i beklemektedir. Lakin Cem, sözünün aksine aklÄ±ndaki sinsi planÄ± uygulayacaktÄ±r. AdamlarÄ±na verdiÄŸi emir ile Bayram Cevher'in öldürülmesini ister. SilahÄ±n namlusu Bayram Cevher'i gösterir. 'Hayat ÅžarkÄ±sÄ±'nÄ±n yeni bölümü 21 Mart SalÄ± günü Kanal D'de izleyici ile buluÅŸacak.

Ä°ÅŸte dizinin 47. bölüm fragmanÄ±: