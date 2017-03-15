CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan otokrasi iÃ§in son giriÅŸiminde Hollanda ile tartÄ±ÅŸmaya girdi

Financial Times gazetesi, TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki krizle ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± eleÅŸtirdi

Gazetenin baÅŸyazÄ±sÄ±nda 'ErdoÄŸan'Ä±n her zaman maÄŸduru oynama konusunda baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸu' yorumu yer alÄ±rken, 'Hollanda ile girdiÄŸi tartÄ±ÅŸmanÄ±n da "kendisine otokratik güçler getirecek olan referanduma katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±' belirtildi.

BaÅŸyazÄ±da ayrÄ±ca ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"Türk cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ÅŸikayet etmeye hakkÄ± yok. Siyasetçilerin yurtdÄ±ÅŸÄ±nda miting yapmak gibi bir haklarÄ± yoktur.

"Pek çok AvrupalÄ±, referandum ile gücünü atÄ±rmayÄ± hedefleyen ErdoÄŸan'a bir platform sunmak istemiyor.

"Avrupa Konseyi bu durumu 'otoriter ve kiÅŸisel bir rejime doÄŸru gerileme' olarak tanÄ±mlamakta haklÄ±.

"Seçim kampanyalarÄ±nÄ±n ustasÄ± olan ErdoÄŸan, bu seçimde kendisini savunmakta zorlanÄ±yordu. Talihsiz olan gerçek ÅŸu ki, AB ile yaÅŸanan gerilim ErdoÄŸan için bir lütuf oldu. Nazi söylemleri AvrupalÄ±larÄ±n kulaÄŸÄ±na komik gelse de Türk milliyetçilerinin hoÅŸuna gidiyor.

"Gerçek ÅŸu ki, Türkiye'de Avrupa yanlÄ±sÄ± olanlar, görüÅŸlerini açÄ±klamakta her zamankinden daha fazla zorlanacak."

Gazetenin dÄ±ÅŸ haberler editörü David Gardner da Türkiye ile AB ülkeleri arasÄ±nda artan gerilime deÄŸinen bir makale yazdÄ±.

"2002'den beri kazandÄ±ÄŸÄ± 10 seçim zaferinin ardÄ±ndan kimse ErdoÄŸan ve neo-Ä°slamcÄ± Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin taktiklerinin iÅŸe yaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyemez" diyen Gardner, 'ErdoÄŸan'Ä±n içgüdüleri olan kutuplaÅŸtÄ±rma ve gerilimi artÄ±rmanÄ±n, partisi için fabrika ayarÄ± konumunda bulunduÄŸunu' belirtti.

'ErdoÄŸan'Ä±n otoriterliÄŸe kaymasÄ±nÄ±n Türkiye'nin AB üyeliÄŸi hayallerine son verebileceÄŸini' belirten Gardner, 'referandumda getirilmek istenen deÄŸiÅŸikliklerle güçler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve hukukun üstünlüÄŸünün yok edileceÄŸini' yazdÄ±.