Evlilik programlarÄ±na kÃ¶tÃ¼ haber aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ para cezasÄ± verildi

Evlilik programlarÄ±nda yapÄ±lan ihlaller nedeniyle 6 kanala aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ para cezasÄ± verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), evlilik programlarÄ±ndaki ihlaller nedeniyle 6 kanala, reklam gelirinin yüzde 2'si oranÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ para cezasÄ± verdi.Üst Kurul yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, RTÜK'e evlilik programlarÄ±yla ilgili vatandaÅŸlardan ÅŸikayetler gelmeye devam ediyor. Programlar nedeniyle Üst Kurula son bir yÄ±lda, 444 1 178 çaÄŸrÄ± hattÄ±, web sayfasÄ±, elektronik posta adresi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi (CÄ°MER) ve BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezi (BÄ°MER) üzerinden, genel ahlaka, manevi deÄŸerlere ve ailenin korunmasÄ± ilkesine aykÄ±rÄ±lÄ±k ve argo sözcükler kullanÄ±lmasÄ± gibi nedenlerle binlerce ÅŸikayet geldi.

Bu kapsamda Üst Kurul, dünkü toplantÄ±sÄ±nda ÅŸikayet rekoru kÄ±ran evlilik programlarÄ±nÄ± ele aldÄ±. En fazla ÅŸikayeti alan evlilik programlarÄ±ndan Kanal D'de yayÄ±nlanan "KÄ±smetse Olur", Star TV'de yayÄ±nlanan "Zuhal Topal'la", Show TV'de yayÄ±nlanan "Evleneceksen Gel", ATV’de yayÄ±nlanan "Esra Erol'da" ve Flash TV'deki "Dest-i Ä°zdivaç"taki ihlaller nedeniyle bu kanallara yine para cezasÄ± verildi.

Cezalar üst sÄ±nÄ±rdan

RTÜK, bu kez müeyyideleri yüzde 2 olan üst sÄ±nÄ±rdan uyguladÄ±. Üst Kurul, çoÄŸunlukla bu tür ihlallerde kanala reklam gelirinin yüzde 1'i oranÄ±nda para cezasÄ± verirken, bu kez yüzde 2 oranÄ±nda "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ" ceza verilmesini oy birliÄŸiyle kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Böylece son bir yÄ±lda RTÜK’ün evlilik programlarÄ±na verdiÄŸi para cezasÄ± miktarÄ± 15 milyon lirayÄ± aÅŸtÄ±.

Üst Kurul, cezalarÄ± 6112 sayÄ±lÄ± Kanun'daki "YayÄ±nlar, insan onuruna ve özel hayatÄ±n gizliliÄŸine saygÄ±lÄ± olma ilkesine aykÄ±rÄ± olamaz, kiÅŸi ya da kuruluÅŸlarÄ± eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rlarÄ± ötesinde küçük düÅŸürücü, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± veya iftira niteliÄŸinde ifadeler içeremez" ve "Toplumun milli ve manevi deÄŸerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasÄ± ilkesine aykÄ±rÄ± olamaz." ilkelerini ihlalden dolayÄ± verdi.Öte yandan RTÜK, son toplantÄ±sÄ±nda ayrÄ±ca dini duygularÄ± istismar ederek haksÄ±z ticari çÄ±kar elde eden, cinsel içerikli ve gÄ±da takviyesi ürün satÄ±ÅŸÄ± yapan, canlÄ± sohbet hatlarÄ± reklamÄ± yapan, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi bahis siteleri ve çeÅŸitli "tele alÄ±ÅŸveriÅŸ" programlarÄ± ile halkÄ± dolandÄ±ran ve bu yolla haksÄ±z kazanç elde eden kanallara da ceza verdi.RTÜK, aldÄ±ÄŸÄ± müeyyide kararlarÄ±nÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na ve Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirdi.