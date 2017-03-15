Ana Sayfa | MEDYA 15/03/2017 16:33

Survivor'a veda ederken son golÃ¼nÃ¼ attÄ±


Survivor 2017'ye veda eden Fatih, Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n "Herkesle vedalaÅŸabilirsin" aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra Ä°lhan ve Adem'i gÃ¶rmezden gelerek adadan ayrÄ±ldÄ±.

TV8 ekranlarÄ±nÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programlarÄ±ndan 'Survivor 2017'de eleme heyecanÄ± vardÄ±. HaftanÄ±n iki dokunulmazlÄ±k oyununu kaybeden Ünlüler takÄ±mÄ±nda eleme çÄ±kan 4 isimden Fatih, Survivor 2017'ye veda etti. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n "ArkadaÅŸlarÄ±na veda edebilirsin" sözünden sonra ayaÄŸa kalkan ve diÄŸer yarÄ±ÅŸmacÄ±lara tek tek sarÄ±lan Fatih, Ä°lhan ve Adem'i görmezden geldi.

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