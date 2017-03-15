ÃœnlÃ¼ oyuncunun iÃ§indeki cevher o dizide Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbullu Gelin dizisinde oynayan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu AslÄ± Enver, dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Fikret KÄ±zÄ±lok'un "Farketmeden" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± yorumladÄ±.

BaÅŸrollerinde AslÄ± Enver ile Özcan Deniz'in rol aldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbullu Gelin'in yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Yeni bölümde Süreyya (AslÄ± Enver) Farketmeden ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± yorumladÄ±.Ä°stanbullu Gelin'in yeni bölümünde Süreyya rolüne hayat veren AslÄ± Enver, 3. yeni bölümde kendi sesinden Fikret KÄ±zÄ±lok'un Farketmeden ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± yorumluyor.Yeni bölümde neler yaÅŸanacak? Esma Sultan, Faruk’un evlilik kararÄ±ndan vazgeçmemesi üzerine, Süreyya’yÄ± konaktan göndermek için en büyük hamlesini yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Boran KonaÄŸÄ±na gelin girecekse o gelin Esma Sultan’Ä±n seçtiÄŸi kiÅŸi dÄ±ÅŸÄ±nda kimse olmaz.Fikret, yÄ±llardÄ±r âÅŸÄ±k olduÄŸu Ä°pek’le evlenecek olmasÄ±nÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸarken, Faruk, Esma Sultan’a aldÄ±ÄŸÄ± bu kararÄ±n hesabÄ±nÄ± sorar. Esma Sultan, Boran ailesinin itibarÄ±na uygun gelini bütün Bursa’ya duyurmak için hazÄ±rlÄ±klara çoktan baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.Süreyya ve Faruk tüm bu olaylarÄ±n içinde aÅŸklarÄ±nÄ± dolu dizgin yaÅŸar. Esma Sultan konak düzeni, ailenin gelenek ve görenekleriyle genç kadÄ±nÄ± bir taraftan ezip, diÄŸer taraftan Boran ailesi gelini olma yöntemleriyle sÄ±narken, Süreyya kolay lokma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gücünü Faruk’a olan aÅŸkÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± her fÄ±rsatta ispatlar.Boran KonaÄŸÄ±nda Fikret ve Ä°pek’in evlilik hazÄ±rlÄ±klarÄ± tüm hÄ±zÄ±yla devam ederken, Senem’in Ä°stanbul’dan ani geliÅŸinin sebebi bu hazÄ±rlÄ±klara gölge düÅŸürür.Esma Sultan’Ä±n Boran adÄ±nÄ±n ÅŸanÄ±na yaraÅŸÄ±r düÄŸün hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±, özellikle Süreyya’yÄ± hiçe sayarak sürdürürken DüÄŸününe düÅŸen bomba, Boran ailesinin büyük felaketi olarak geceye damgasÄ±nÄ± vurur.

Ä°ÅŸte dizinin 3. bölüm fragmanÄ±:



