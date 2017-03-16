VatanÄ±m Sensin'in 19. bÃ¶lÃ¼m 2. fragmanÄ± yayÄ±nda hain bomba saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n asÄ±l amacÄ± ne

Kanal D'nin sevilen dizisi VatanÄ±m Sensin'in 19. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde aÅŸk, vatan ve kardeÅŸ arasÄ±nda kalan Hilal, kararÄ±nÄ± veriyor ve harekete geÃ§ecek. Dizi bu akÅŸam Kanal D ekranlarÄ±nda olacak.

VatanÄ±m Sensin 19. yeni bölüm 2. fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.Azize, Türk halkÄ±na seslenmek için meydana çÄ±kmÄ±ÅŸ ve büyük bir kalabalÄ±ÄŸa umut olacak konuÅŸmasÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirir. Lakin KalabalÄ±k içerisine bÄ±rakÄ±lan bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu onlarca ailenin ocaÄŸÄ±na ateÅŸ düÅŸer. Bu hain saldÄ±rÄ±yÄ± Yunan tarafÄ± üstlenmezken asÄ±l sorumlu kendini gizli tutar. Cevdet, patlama alanÄ±nda yer alan ailesini kurtarmak için elinden geleni yapar.Leon ve Hilal ise tüm olan bitenleri kaleminden kaÄŸÄ±da dökerek bu anlarÄ± ölümsüzleÅŸtirmek için ellerinden geleni yapar. Fakat Hilal'in bu sahte bulduÄŸu sözlere karnÄ± toktur ve intikam için bir ÅŸeyler yapmak ister. Bu seçimini ise TeÄŸmen Leon'u öldürmeden yana tercih eder. Hilal'in ateÅŸlediÄŸi silah Leon'u öldürecek mi?VatanÄ±m Sensin heyecanla beklenen tekrarsÄ±z yeni bölümüyle 16 Mart PerÅŸembe akÅŸamÄ± saat 20.00'de Kanal D'de!

Ä°ÅŸte dizinin 19. yeni bölüm 2. fragmanÄ±: