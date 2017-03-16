Cesur ve GÃ¼zel'in yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Korhan babasÄ±yla yÃ¼zleÅŸecek

Cesur ve GÃ¼zel 18. yeni bÃ¶lÃ¼m 2. fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Dizinin bu akÅŸam yayÄ±nlanacak olan yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde hareketli dakikalar yaÅŸanacak.

BaÅŸrollerinde KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ ve Tuba Büyüküstün’ün rol aldÄ±ÄŸÄ± Cesur ve Güzel dizisinde Cesur ve Güzel’in yeni bölümünde Cesur, gerçekleri öÄŸrenme hÄ±rsÄ±yla Tahsin KorludaÄŸ’dan hesap soracak. Sürpriz bir kurÅŸunla bölünen bu hesaplaÅŸma, Cesur ile Sühan’Ä±n aÅŸkÄ±nÄ± da uçurumun eÅŸiÄŸine getirecek. Cesur ve Güzel’in yeni bölümünde, anne ve babasÄ±nÄ±n katili olarak gördüÄŸü Tahsin KorludaÄŸ’Ä± (Tamer Levent) uçurumun kenarÄ±na getiren Cesur, gerçekleri öÄŸrenmeye çok yaklaÅŸacak. Cesur’un ilk kez adaleti kendi elleriyle yerine getirme çabasÄ±, Sühan’Ä± derinden yaralayacak.‘Cesur ve Güzel’in yeni bölümü 16 Mart PerÅŸembe saat 20:00’da star TV’de ekranlara gelecek.

Ä°ÅŸte dizinin 18. bölüm fragmanÄ±: