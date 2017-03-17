Ana Sayfa | MEDYA 17/03/2017 09:33

Arka Sokaklar'Ä±n yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Mesut TunÃ§'u bulabilecek mi


Kanal D'nin sezonlardÄ±r sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle bomba gibi geliyor.

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanÄ± 433'üncü bölümde Tunç'un Mesut'un düÅŸmanlarÄ± tarafÄ±ndan kaçÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Kanal D'nin beÄŸeni ile takip edilen dizisinde Tunç'un sÄ±nÄ±r bölgesine kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen Mesut, ekip ile vedalaÅŸtÄ±ktan sonra bölgeye operasyon düzenleyen özel harekat polislerine katÄ±ldÄ±. DüÅŸmanlarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rda kendilerini gözetlediÄŸini söyleyen Mesut, Selin ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede kötü haberi verdi. Arka Sokaklar son bölümde ölüm tehlikesi atlatan Mesut, Tunç'u kurtarsa da kurtarmasa da bundan sonra GüneydoÄŸu'da yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± ve buradaki operasyonlara katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ÅŸte dizinin son bölüm fragmanÄ±:

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