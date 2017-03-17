Ä°stanbullu Gelin dizisinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Esma Sultan SÃ¼reya'yÄ± gÃ¶nderebilecek mi

Star TV'nin Ã§iÃ§eÄŸi burnunda dizisi Ä°stanbullu Gelin 3. yeni bÃ¶lÃ¼m 2. fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.

Heyecanla beklenen Ä°stanbullu Gelin 3. yeni bölüm 2. fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. BaÅŸrollerini Özcan Deniz, AslÄ± Enver, Ä°pek Bilgin, Salih Bademci, Hayal KöseoÄŸlu, Neslihan Yeldan, Fatih KoyunoÄŸlu, Dilara Aksüyek ve Güven Murat AkpÄ±nar’Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbullu Gelin dizisi 3. bölümüyle 17 Mart Cuma akÅŸamÄ± 20.00’de Star TV’de

Ä°ÅŸte dizinin yeni bölüm fragmanÄ±:

Ä°STANBULLU GELÄ°N 3. BÖLÜMÜNDE NELER YAÅžANACAK?

BaÅŸrollerinde Özcan Deniz, AslÄ± Enver, Ä°pek Bilgin ve Salih Bademci gibi ünlü isimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbullu Gelin, 3. yeni bölümüyle izleyicisinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor. Dizinin yeni bölümünde olaylar ÅŸöyle geliÅŸecek:Esma Sultan, Faruk’un evlilik kararÄ±ndan vazgeçmemesi üzerine, Süreyya’yÄ± konaktan göndermek için en büyük hamlesini yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Boran KonaÄŸÄ±na gelin girecekse o gelin Esma Sultan’Ä±n seçtiÄŸi kiÅŸi dÄ±ÅŸÄ±nda kimse olmaz.Fikret, yÄ±llardÄ±r âÅŸÄ±k olduÄŸu Ä°pek’le evlenecek olmasÄ±nÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸarken, Faruk, Esma Sultan’a aldÄ±ÄŸÄ± bu kararÄ±n hesabÄ±nÄ± sorar. Esma Sultan, Boran ailesinin itibarÄ±na uygun gelini bütün Bursa’ya duyurmak için hazÄ±rlÄ±klara çoktan baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.Süreyya ve Faruk tüm bu olaylarÄ±n içinde aÅŸklarÄ±nÄ± dolu dizgin yaÅŸar. Esma Sultan konak düzeni, ailenin gelenek ve görenekleriyle genç kadÄ±nÄ± bir taraftan ezip, diÄŸer taraftan Boran ailesi gelini olma yöntemleriyle sÄ±narken, Süreyya kolay lokma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gücünü Faruk’a olan aÅŸkÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± her fÄ±rsatta ispatlar.Boran KonaÄŸÄ±nda Fikret ve Ä°pek’in evlilik hazÄ±rlÄ±klarÄ± tüm hÄ±zÄ±yla devam ederken, Senem’in Ä°stanbul’dan ani geliÅŸinin sebebi bu hazÄ±rlÄ±klara gölge düÅŸürür. Esma Sultan’Ä±n Boran adÄ±nÄ±n ÅŸanÄ±na yaraÅŸÄ±r düÄŸün hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±, özellikle Süreyya’yÄ± hiçe sayarak sürdürürken DüÄŸününe düÅŸen bomba, Boran ailesinin büyük felaketi olarak geceye damgasÄ±nÄ± vurur...

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