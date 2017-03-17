Survivor'da gerilim artÄ±yor Serhat ile Ã‡Ä±lgÄ±n Sedat birbirine giriyor

Survivor'Ä±n yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¶dÃ¼l oyununda gerginlik yaÅŸanÄ±yor.

Ä°zleyicinin merakla beklediÄŸi yarÄ±ÅŸma Survivor'Ä±n bu akÅŸamki bölümünün fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Ä°ki takÄ±m da yine yarÄ±ÅŸmayÄ± kazanmak için kÄ±ran kÄ±rana bir mücadele veriyor. Ödül oyunu sÄ±rasÄ±nda Serhat ve ÇÄ±lgÄ±n Sedat bir anda kavga etmeye baÅŸlÄ±yor.

SERHAT AKIN VE ÇILGIN SEDAT KARÅžI KARÅžIYA

Survivor'da günler geçtikçe adalar daha da geriliyor. Ödül oyunu için hentbol oynayan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar büyük bir mücadele veriyor. Kalede duran ÇÄ±lgÄ±n Sedat, sahanÄ±n ortasÄ±ndan gol yiyince Serhat resmen deliye dönüyor ve ÇÄ±lgÄ±n Sedat ile burun buruna geliyor.