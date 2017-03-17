Ana Sayfa | MEDYA 17/03/2017 20:52

ÃœnlÃ¼ oyuncu Halil ErgÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ± Payitaht AbdÃ¼lhamid'e rakip olacak

Halil ErgÃ¼n

Yaprak DÃ¶kÃ¼mÃ¼ dizisiyle gÃ¶nÃ¼lleri fetheden Halil ErgÃ¼n, 7 yÄ±l sonra ekranlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak. ErgÃ¼n, TRT'nin yeni dizisi Payitaht AbdÃ¼lhamid'e rakip bir projede Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ünlü oyuncu Halil Ergün, uzun süre sonra ekranlara yeni bir projeyle döneceÄŸi müjdesini verdi. Usta aktör gezetecilere 1908 yÄ±lÄ±nda geçen bir hikayeyle izleyici karÅŸÄ±sÄ±na geçeceÄŸini söyledi. 1908 yÄ±lÄ± denildiÄŸinde ise 2'inci MeÅŸrutiye'tin ilanÄ± ve Sultan 2'inci Abdülhamid'in tahttan indirilmesi akÄ±llara geliyor. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi 2'inci Abdülhamid'in tahttan indirilme sürecini anlatan "Abdülhamid DüÅŸerken" filminde "Talat PaÅŸa" rolünü oynamÄ±ÅŸtÄ±. Ekrana gelmesi beklenen yeni yapÄ±mÄ±n da TRT'de yayÄ±nlanan ve 2'inci Abdülhamid'li yÄ±llarÄ± konu alan "Payitaht Abdülhamid" dizisine rakip olmasÄ± bekleniyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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