Evlilik programlarÄ± kaldÄ±rÄ±lÄ±yor Esra Erol oyunculuÄŸa soyundu

Ä°zdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n sevilen ismi Esra Erol, oyunculuk yapmayÄ± daha Ã¶nce dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini ancak ÅŸimdi kararÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini belirtti.

Evlilik programlarÄ± üzerine yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalara dayanamayan Esra Erol, son programÄ±nda gözyaÅŸlarÄ± içerisinde açÄ±klamalar yapmÄ±ÅŸ, dikkatleri üzerine çekmiÅŸti. 10 senedir yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸin son bulacak olmasÄ±yla, Esra Erol'un yeni duraÄŸÄ± merakla beklenir oldu. Erol, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda kariyer planlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Esra Erol, Danilo Zanna'nÄ±n Youtube'da sunuculuÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± programÄ±n konuÄŸu oldu. Danilo'nun "Seni bir filmde görmek isterim" cümlesi üzerine heyecanÄ±nÄ± ve mutluluÄŸunu gizleyemeyen Esra Erol "Åžimdiye kadar gelen tekliflere hep 'hayÄ±r' diyordum. Ama ÅŸu anda içimde büyük bir istek var. Tabii ki yapabilir miyim, öyle bir yeteneÄŸim var mÄ± bilmiyorum" dedi. YakÄ±n arkadaÅŸÄ±m dediÄŸi Gupse Özay'a seslenen Erol "Ä°nsanÄ±n en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± hem senarist olacak, hem yazar olacak, hem film çekecek , hem de rol vermeyecek. Bu nasÄ±l ÅŸey!" cümlesiyle yakÄ±n arkadaÅŸÄ±na espri dolu bir mesaj gönderdi.