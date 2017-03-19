Ana Sayfa | MEDYA 19/03/2017 16:07

TÃ¼rkiye'de giÅŸede hÃ¼srana uÄŸradÄ± Ä°talya'dan teklif yaÄŸÄ±yor

istanbul kÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±

Vizyona giren ve bÃ¼yÃ¼k oyuncu kadrosuyla beÄŸeni toplayan Ä°stanbul'un KÄ±rmÄ±zÄ±sÄ± filmi, giÅŸede tÃ¶kezledi. Ä°talya'dan film ve dizi teklifleri gelmeye baÅŸladÄ±.

Ferzan Özpetek'in yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul KÄ±rmÄ±zÄ±sÄ± filminde baÅŸrolü Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür, Nejat Ä°ÅŸler gibi yÄ±ldÄ±z isimler paylaÅŸtÄ±. TanÄ±tÄ±mlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günden itibaren ses getiren yapÄ±m, oyuncu kadrosuna raÄŸmen giÅŸe baÅŸarÄ±sÄ± elde edemedi. Film Türkiye'de 2 haftada 370 bin 762 kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenirken, giÅŸede 4 milyon 772 bin TL kazanç saÄŸladÄ±. Ancak filmin yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ± rollerinin hakkÄ±nÄ± verdi ve Ä°talya'da dikkatleri çekti. Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in ayrÄ± filmlerden teklif aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Mehmet Günsür bir reklam teklifi alÄ±rken, Nejat Ä°ÅŸler ise bir dizinin 3 bölümünde oynamak için anlaÅŸmaya vardÄ±.

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