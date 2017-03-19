Acun'dan bomba haber Hadise Survivor'da mÄ± yarÄ±ÅŸacak

Acun IlÄ±calÄ±, O Ses TÃ¼rkiye'de finali Hadise'nin kazanmasÄ± durumunda yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±yla birlikte Survivor'a geleceÄŸini mÃ¼jdeledi.

Survivor nedeniyle O Ses Türkiye'ye bir süreliÄŸine ara veren Acun IlÄ±calÄ±, dün akÅŸam yayÄ±nlanan Survivor bölümünde O Ses Türkiye finaline deÄŸindi. Bugün gerçekleÅŸecek O Ses Türkiye finali için Survivor'Ä±n yayÄ±nlanmayacaÄŸÄ±nÄ± duyuran Acun IlÄ±calÄ±, Hadise'yle ilgili bir sürprizden de bahsetti. Bu akÅŸam yayÄ±nlanacak O Ses Türkiye finalinde Hadise'nin akÄ±beti merakla bekleniyor. Acun IlÄ±calÄ± ilk kez Survivor'da finalle ilgili ipucu verdi. "EÄŸer Hadise ÅŸampiyon olursa, Hadise yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±yla birlikte Survivor'a gelecek" duyurusunu yaptÄ±. Bu haber yarÄ±ÅŸmacÄ±lar tarafÄ±ndan sevinçle karÅŸÄ±landÄ±.

HADÄ°SE'YÄ° ÖPÜCÜKLÜ SÜRPRÄ°Z BEKLÄ°YOR

Öte yandan, Hadise'yi ÅŸampiyonluÄŸunda baÅŸka bir sürpriz daha bekliyor. Acun IlÄ±calÄ±, eski Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Maçuka'nÄ±n pazar gününü heyecanla beklediÄŸini belirterek, "Maçuka, 'eÄŸer Hadise ÅŸampiyon olursa, Türkiye'ye gelip Hadise'yi öpeceÄŸim' dedi" ifadelerini kullandÄ±. Survivor'Ä±n dokunulmazlÄ±k oyunun ise pazartesi günü yayÄ±nlanacaÄŸÄ± belirtildi.