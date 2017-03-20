Ä°Ã§erdenin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Celal Kudret'i diri diri mezara gÃ¶mÃ¼yor

Ä°Ã§erde dizinin 26. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Dizinin bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yine heyecan dolu dakikalar yaÅŸanacak.

Ä°çerde 26. bölüm fragmanÄ±nda Celal'in baÅŸ düÅŸmanÄ± Kudret Sönmez Tek'i diri diri mezara gömüyor. Son bölümde Sarp ile Celal arasÄ±nda açÄ±lan Umut konusu, kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olmuÅŸtur. OÄŸlunun bekasÄ± için her ÅŸeyi yapmaya hazÄ±r olan Füsun, Ä°çerde 26. bölüm fragmanÄ±nda Celal'i öldürmeye karar vermiÅŸtir.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK?

Kudret, Mert’in Celal için çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyordur. Emin olmak zorundadÄ±r. Celal ve Mert’e bir oyun hazÄ±rlar. Sarp’Ä±, Celal’in karanlÄ±k dünyasÄ±ndan kurtarmak isteyen Füsun artÄ±k eli kolu baÄŸlÄ±, olanlara seyirci olmak istemiyordur. Celal’in adamlarÄ±yla mahalleye geldiÄŸi gün Füsun kendini kaybeder ve Celal’in üstüne yürür. Kudret ve Celal mahallede karÅŸÄ±laÅŸÄ±rlar ve birbirlerine gözdaÄŸÄ± verirler. AralarÄ±ndaki gerilim mahalledeki insanlarÄ± tedirgin eder. Celal, Kudret’e karÅŸÄ± büyük bir hamle hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içindedir.