ParamparÃ§a'nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Dilara Damir'i vuruyor

ParamparÃ§a'nÄ±n 96 bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Damir'in kÄ±zÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± karartmasÄ±na engel olmak isteyen Dilara, Damir'i vurur. Peki, Damir Ã¶lecek mi? Ä°ÅŸte tÃ¼m cevaplar...

Star TV'nin sevilen dizisi Paramparça'da heyecan dolu sahneler yaÅŸanÄ±yor. Geceyi birlikte geçirdiÄŸi kadÄ±nÄ± yatakta ölü bulan Ozan, panikle Cihan’Ä± arar. Eve gelen Cihan, kadÄ±nÄ±n uyuÅŸturucu kullanmÄ±ÅŸ olduÄŸunu fark eder. Ozan’Ä±n ise gece neler olduÄŸuna dair hiçbir fikri yoktur. Ozan’Ä±n hiçbir ÅŸey hatÄ±rlamÄ±yor olmasÄ± Cihan’Ä± korkutur. Can HaÅŸmet ile alÄ±ÅŸveriÅŸe giden Keriman’Ä±n bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda Can HaÅŸmet ortadan kaybolur. Özkan’a çocuÄŸu kaybettiÄŸini bir türlü söyleyemeyen Keriman, karakola giderek polislerden yardÄ±m ister. Polisler, Özkan’Ä± da karakola çaÄŸÄ±rÄ±r. Her yere bakarlar ama Can HaÅŸmet’in izine rastlanamaz. Cihan, Ozan’Ä±n yanÄ±ndayken Hazal, ailesine bir veda mektubu yazarak evden kaçar. Hazal ile Damir’in nikahlarÄ± kÄ±yÄ±lÄ±rken içeri giren Dilara, bu evliliÄŸe izin vermeyeceÄŸini söyler. AynÄ± anda Rahmi Bey de kapÄ±dan girmiÅŸtir. Hazal ile Damir’in evlenmesini engellemenin tek yolu Damir’i ortadan kaldÄ±rmaktÄ±r. Damir’e doÄŸrultulan silah patlar ve Damir kanlar içinde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±r…

PARAMPARÇA 96. BÖLÜM FRAGMANI