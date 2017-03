ParamparÃ§a'nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Dilara Damir'i vuruyor

Paramparça'nın 96 bölüm fragmanı yayınlandı. Damir'in kızının hayatını karartmasına engel olmak isteyen Dilara, Damir'i vurur. Peki, Damir ölecek mi? İşte tüm cevaplar...

Star TV'nin sevilen dizisi Paramparça'da heyecan dolu sahneler yaşanıyor. Geceyi birlikte geçirdiği kadını yatakta ölü bulan Ozan, panikle Cihan’ı arar. Eve gelen Cihan, kadının uyuşturucu kullanmış olduğunu fark eder. Ozan’ın ise gece neler olduğuna dair hiçbir fikri yoktur. Ozan’ın hiçbir şey hatırlamıyor olması Cihan’ı korkutur. Can Haşmet ile alışverişe giden Keriman’ın bir anlık dalgınlığında Can Haşmet ortadan kaybolur. Özkan’a çocuğu kaybettiğini bir türlü söyleyemeyen Keriman, karakola giderek polislerden yardım ister. Polisler, Özkan’ı da karakola çağırır. Her yere bakarlar ama Can Haşmet’in izine rastlanamaz. Cihan, Ozan’ın yanındayken Hazal, ailesine bir veda mektubu yazarak evden kaçar. Hazal ile Damir’in nikahları kıyılırken içeri giren Dilara, bu evliliğe izin vermeyeceğini söyler. Aynı anda Rahmi Bey de kapıdan girmiştir. Hazal ile Damir’in evlenmesini engellemenin tek yolu Damir’i ortadan kaldırmaktır. Damir’e doğrultulan silah patlar ve Damir kanlar içinde yere yığılır…

PARAMPARÇA 96. BÖLÜM FRAGMANI