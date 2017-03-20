Ana Sayfa | MEDYA 20/03/2017 11:39

KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler'in yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Mesude Kemal'e tuzak kuruyor

kÄ±rgÄ±n Ã§iÃ§ekler

ATV'nin sevilen dizisi KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler'in bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde SongÃ¼l'e kÄ±zlar kÄ±na gecesi yapacak ve EylÃ¼l'Ã¼ rahatsÄ±z eden Kemal'e annesi Mesude tuzak kuruyor. Peki baÅŸarÄ±lÄ± olabilecek mi? TÃ¼m detaylar fragmanda...

KÄ±rgÄ±n Çiçekler nefesleri kesecek bir bölümle daha ekranlara gelmeye hazÄ±rlanÄ±yor. 76. yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlanan KÄ±rgÄ±n Çiçekler'de Kemal'in tehdit telefonundan sonra Eylül korku içinde kalÄ±r. 

KIRGIN ÇÄ°ÇEKLER 76. BÖLÜM FRAGMANI

 Kemal'in tehdit telefonundan sonra Eylül korku içinde kalÄ±r. Feride kÄ±zlarÄ± korumak için, üniversite sÄ±navÄ±ndan sonra baÅŸka bir yurda göndermek ister. KÄ±zlar baÅŸka çare kalmadÄ±ÄŸÄ±ndan kabul ederler. Eylül, Serkan ve Cemre ile yüzleÅŸir. Serkan, Cemre'den hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± inkâr etmez. KÄ±zlar Songül'e kÄ±na gecesi yapar. Ev aniden taÅŸlanÄ±nca herkes panikler. Kemal, Eylül'e ulaÅŸmak için yeni bir yol bulur. Mesude, Eylül'ü korumak için Kemal'e tuzak kurar. Kemal ve Mesude karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelir…

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