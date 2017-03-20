Ana Sayfa | MEDYA 20/03/2017 12:57

Acun IlÄ±calÄ± O Ses TÃ¼rkiye finalini kÄ±zÄ± Banu'yla yaptÄ±

acun Ä±lÄ±calÄ±

TV8'in sahibi Acun IlÄ±calÄ±, O Ses TÃ¼rkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n finalinde bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Banu ile jÃ¼ri koltuÄŸunda poz vererek paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Eylül ayÄ±nÄ±nda büyük kÄ±zÄ± Banu IlÄ±calÄ±'yÄ± Efe Ceyhun ile evlendiren Acun IlÄ±calÄ±, çocuklarÄ±yla son derece ilgili bir baba... Onun sosyal medya hesabÄ±ndan sÄ±klÄ±kla Åžeyma SubaÅŸÄ± ile olan evliliÄŸinden doÄŸan kÄ±zÄ± ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla görsek de IlÄ±calÄ± zaman zaman diÄŸer kÄ±zlarÄ±yla birlikte de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçiyor. Acun IlÄ±calÄ± bu defa O Ses Türkiye tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n finalini yapmak için büyük kÄ±zÄ± Banu IlÄ±calÄ± ile objektif karÅŸÄ±sÄ±na geçti. YarÄ±ÅŸmanÄ±n sembolü kÄ±rmÄ±zÄ± koltuklarda poz veren ikiliden Acun IlÄ±calÄ± kÄ±zÄ±yla birlikte çektirdiÄŸi karenin altÄ±na ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "O Ses Türkiye'nin büyük finali bu akÅŸam saat 20.00'da @tv8'de. Büyük finali kaçÄ±rmayÄ±n. Biz, canÄ±m kÄ±zÄ±m Banu'mla yerimizi aldÄ±k bile" ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mda bulundu. 

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