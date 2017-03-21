Ana Sayfa | MEDYA 21/03/2017 20:16

Senaryoyu eline son kez aldÄ± ParamparÃ§a dizisi final mi yapÄ±yor

erkan petekkaya

Reytinglerde eski baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kaybeden ParamparÃ§a dizisi final yapÄ±nca Erkan Petekkaya senaryoyu son kez eline aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerine bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

Nurgül YeÅŸilçay'Ä±n tartÄ±ÅŸmalÄ± ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan sonra reytingleri her geçen gün düÅŸen Paramparça final kararÄ± aldÄ±. Dizinin baÅŸrol oyuncusu Erkan Petekkaya, dizinin senaryosunu son kez eline aldÄ±. Dizinin baÅŸrol oyuncusu Erkan Petekkaya, 97'nci bölümde final yapacak dizinin son bölümünün senaryosunu eline aldÄ±.

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