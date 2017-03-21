Senaryoyu eline son kez aldÄ± ParamparÃ§a dizisi final mi yapÄ±yor

Reytinglerde eski baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kaybeden ParamparÃ§a dizisi final yapÄ±nca Erkan Petekkaya senaryoyu son kez eline aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerine bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

Nurgül YeÅŸilçay'Ä±n tartÄ±ÅŸmalÄ± ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan sonra reytingleri her geçen gün düÅŸen Paramparça final kararÄ± aldÄ±. Dizinin baÅŸrol oyuncusu Erkan Petekkaya, dizinin senaryosunu son kez eline aldÄ±. Dizinin baÅŸrol oyuncusu Erkan Petekkaya, 97'nci bölümde final yapacak dizinin son bölümünün senaryosunu eline aldÄ±.

Ä°ÅŸte Erkan Petakkaya'nÄ±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±:



